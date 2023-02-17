وكالة الرأي الفلسطينية الأسرة الرياضية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال وكالة الرأي الفلسطينية العمل تتفقد عمل جمعية المواصي التعاونية الزراعية "رفح" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تَطّلِع على سير عمل جمعية مربيات الأغنام الحلوب التعاونية الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال "يُكرم طالبات "نسيبة بنت كعب "ب" المتفوقات وكالة الرأي الفلسطينية حماس: نشيد بالمرابطين في الأقصى وندعو لحشد الطاقات لنصرته وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود النصر ضد التعاون فى صراع الصدارة بالدورى السعودى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصـابتان في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بعثة منتخب الشاطئية تغادر غزة وكالة الرأي الفلسطينية روبوت يكشف الخطر المقبل على البشرية.. مركزه البحر وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات هامة بالدرجة الأولى.. اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

" خان يونس " تشيع جثامين ضحايا حادث السير في مصر

17 شباط / فبراير 2023 01:59

حادث
حادث

شيع مواطنون في خانيونس جنوب قطاع غزة،اليوم الجمعة، جثامين 5 من ضحايا حادث السير المروع الذي وقع في مدينة الإسماعيلية المصرية فجر أمس.

وفور وصول جثامين المواطنين الخمسة، عبر معبر رفح البري، تم نقلهم لمنازل عوائلهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل أن يتم تشييعهم ودفنهم.

وكان الحادث وقع بين مركبة أجرة وأخرى ربع نقل، لدى عودة الفلسطينيين إلى القطاع، ما تسبب بوفاة 5 منهم، وسادس مصري.

وأسماء المتوفين هم: محمد السيد منصور الجدبة، أحمد محمد رشاد النجار، إسماعيل عمر إسماعيل شاهين، جهاد أحمد عبد الكريم أبو دقة، منى فريد محمد جامع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟