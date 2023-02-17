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"حماس" تنظم وقفة تضامنية دعماً للضفة والقدس والأسرى

17 شباط / فبراير 2023 02:09

مسيرة
مسيرة

نظمت حركة "حماس" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية نصرة للقدس والضفة الغربية، وتنديدًا بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

وقال القيادي في حركة "حماس" ماهر الحولي، "نجدد تأكيدنا على تضامننا ووقوفنا مع شعبنا في القدس والضفة الغربية، وأننا موحدون خلف أسرانا في سجون الاحتلال وأن المساس بهم يفتح على الاحتلال بوابة من نار".

وأضاف الحولي: "رسالة حماس والمقاومة إلى حكومة الاحتلال المتطرفة أننا سنكسر القيد الذي وضع في يد الأسرى وسنكسر الأيدي التي تنهتك حريتهم، وأن الخيارات أمام المقاومة الفلسطينية مفتوحة في سبيل تحرير الأسرى، وفي سبيل ردع الاحتلال عن انتهاكاته بحق شعبنا".

وأكد الحولي على ضرورة توحيد كل الجهود العربية والإسلامية في سبيل نصرة قضية فلسطين، محذراً من أي مساس بالأسرى في السجون، ومشدداً على أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبها، داعياً إلى استمرار الاشتباك مع الاحتلال في كافة الجبهات وعلى الحواجز والعسكرية.

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