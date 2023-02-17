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مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون جنوب الخليل

17 شباط / فبراير 2023 05:42

الزيتون
الزيتون

اقتلعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، 70 شجرة زيتون في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن عددا من المستوطنين اقتلعوا 70 شجرة زيتون للمواطن جميل زين، في منطقة "الثعلة" المقامة على أراضيها مستوطنة "كرمئيل".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواجدت مع المستوطنين ووفرت الحماية لهم، مؤكداً أن مسافر يطا تتعرض لهجمات متواصلة ومتصاعدة من قبل الاحتلال.

ويعيش الفلسطينيون في مسافر يطا واقعًا صعبًا؛ فإلى جانب حرمانهم أبسط مقومات الحياة، يحاول جيش الاحتلال ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم ومحو وجودهم.

ونفذت سلطات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر يناير/ كانون الثاني، تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

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