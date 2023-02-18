7 أعراض تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التي لها تأثيرات إيجابية بشكل لا يصدق على كل من صحة الجلد والجهاز المناعي.

ولكن لعدم قدرة الجسم على تخزينه والحاجة المستمرة إليه من خلال المدخول اليومى قد يعانى البعض من نقص به، وفيما يلي 7 أعراض يجب البحث عنها حسب موقع " Thehealthsite"

نقص فيتامين سي

هل تعاني من نقص حاد في فيتامين سي؟ تعرف على الأعراض التحذيرية المختلفة المرتبطة بهذه الحالة.

خشونة الجلد

يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي الحاد حالة جلدية تعرف باسم التقرن الشعري.

بصيلات الشعر ذات اللون الأحمر اللامع

تصبح الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة على سطح بصيلات الشعر هشة وتتكسر بسهولة مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء ساطعة.

بقع حمراء على أظافر الأصابع

يحدث هذا بسبب ضعف الأوعية الدموية التي تتمزق بسهولة.

تلف الجلد الجاف

خلايا الجلد السليمة هي نتيجة لفيتامين سي الجيد في الجسم، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى جفاف الجلد وتلفه.

كدمات سهلة

تتمزق الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بسهولة عند وجود نقص في فيتامين ج ، مما يؤدي إلى حالة يتسرب فيها الدم إلى المناطق المحيطة.

شفاء الجروح ببطء

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى إبطاء إنتاج الكولاجين بشكل كبير ، مما يؤدي إلى التئام الجروح بشكل أبطأ.

تورم مؤلم ومفصل

تمتلئ المفاصل بالكولاجين ، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ج إلى تقليل إنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يؤثر على المفاصل.