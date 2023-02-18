وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "Channels" الجديدة بمنصة أنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت من Chrome على أيفون وكالة الرأي الفلسطينية أشياء تحرم منها عند قيام شخص بحظرك على إنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية 9 فوائد صحية للثوم تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية 7 أعراض تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين سي وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الخامس.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تجنبيها للعناية ببشرتك وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يخسر صفقة الشتاء بسبب "تصريح عمل"!
أخبار » الأسرة و المجتمع

7 أعراض تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين سي

18 شباط / فبراير 2023 09:22

20210818121308138
20210818121308138

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة التي لها تأثيرات إيجابية بشكل لا يصدق على كل من صحة الجلد والجهاز المناعي.

ولكن لعدم قدرة الجسم على تخزينه والحاجة المستمرة إليه من خلال المدخول اليومى قد يعانى البعض من نقص به، وفيما يلي 7 أعراض يجب البحث عنها حسب موقع " Thehealthsite"

نقص فيتامين سي
هل تعاني من نقص حاد في فيتامين سي؟ تعرف على الأعراض التحذيرية المختلفة المرتبطة بهذه الحالة.

خشونة الجلد
يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي الحاد حالة جلدية تعرف باسم التقرن الشعري.

بصيلات الشعر ذات اللون الأحمر اللامع
تصبح الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة على سطح بصيلات الشعر هشة وتتكسر بسهولة مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء ساطعة.

بقع حمراء على أظافر الأصابع
يحدث هذا بسبب ضعف الأوعية الدموية التي تتمزق بسهولة.

تلف الجلد الجاف
خلايا الجلد السليمة هي نتيجة لفيتامين سي الجيد في الجسم، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى جفاف الجلد وتلفه.

كدمات سهلة
تتمزق الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بسهولة عند وجود نقص في فيتامين ج ، مما يؤدي إلى حالة يتسرب فيها الدم إلى المناطق المحيطة.

شفاء الجروح ببطء
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى إبطاء إنتاج الكولاجين بشكل كبير ، مما يؤدي إلى التئام الجروح بشكل أبطأ.

تورم مؤلم ومفصل
تمتلئ المفاصل بالكولاجين ، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ج إلى تقليل إنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يؤثر على المفاصل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟