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كيف يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت من Chrome على أيفون

18 شباط / فبراير 2023 09:27

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إذا كان Google Chrome هو متصفحك المفضل، فقد يحتوي على كمية كبيرة من البيانات المخزنة على هاتفك، مما قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء أدائه، ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت في Chrome على أيفون، افتح تطبيق Chrome واتبع الخطوات التالية وفقا لما ذكره موقع "ZDnet": 
1- اذهب للإعدادات.
2- اضغط على الخصوصية.
3- حدد مسح بيانات التصفح.
4- انتقل من خلال العناصر المراد حذفها.
5- قم بالتأكيد عن طريق الضغط على محو بيانات التصفح أسفل الشاشة. 
لا يغلق مسح بيانات التصفح في Chrome جميع علامات التبويب المفتوحة، ولكنه سيسجل خروجك من مواقع الويب، لذلك سيتعين عليك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى أي مواقع ربما تكون قد زرتها.
 
 
 
 

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