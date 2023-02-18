زوجان يدفعان 4 آلاف دولار مقابل كوبي قهوة في أمريكا

تفاجأ زوجان بدفعهما أكثر من 4 آلاف دولار مقابل كوبين من القهوة في أمريكا.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية ان جيسي أوديل قال إنه تفاجأ بخصم مبلغ 4456 دولار من حسابه المصرفي، بعدما دفع ثمن كوبين من قهوة .

ووفق أوديل فإنه طلب لزوجته قهوة "أمريكانو" مثلجة، بينما تناول هو "كراميل فرابتشينو"، ودفع دون أن ينتبه المبلغ الباهظ الذي يزيد عن 4 آلاف دولار.

وأشار الزوج "المصدوم" إلى أنه لم ينتبه إلى الرقم الذي كان مسجلا في فاتورته، حيث اعتقد أنه 4.45 دولار، عندما دفع باستخدام بطاقته الائتمانية، موضحاً أنه "اتصل بخط مساعدة خدمة العملاء على الأرجح من 30 إلى 40 مرة في ذلك اليوم".

وأضاف: "اضطررنا إلى إلغاء رحلة عائلية كنا نخطط للقيام بها، لأننا خسرنا أكثر من 4 آلاف دولار بسبب هذا الخطأ".