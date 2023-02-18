وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان المقدسيان غانم وشحادة يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية منصة إلكترونية لتسجيل متضرري الزلزال في تركيا من الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) السبت 18/2/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية زوجان يدفعان 4 آلاف دولار مقابل كوبي قهوة في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية ناشطون يطالبون أميركا بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية ولادة طفلة بذيل في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان

18 شباط / فبراير 2023 10:12

xGx7x
xGx7x

أشادت رئاسة المجلس التشريعي بإدانة حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك بشكل مشترك شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال التشريعي في بيان وصل" الراي" نسخة عنه :"  إن الإجماع الدولي ضد جريمة الاستيطان يتطلب العمل على عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا على انتهاكاته الصارخة بحق قواعد القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت رئاسة التشريعي لحملة دولية شاملة للتصدي لمشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تتسارع أكثر من أي وقت مضى، وبلورة اجراءات عملية رادعة تجبر الاحتلال على وقف الاستيطان وتضمن تقديم قادته كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟