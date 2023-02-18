وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان المقدسيان غانم وشحادة يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية أسير من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية منصة إلكترونية لتسجيل متضرري الزلزال في تركيا من الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2465) السبت 18/2/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية زوجان يدفعان 4 آلاف دولار مقابل كوبي قهوة في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية ناشطون يطالبون أميركا بعدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية ولادة طفلة بذيل في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

منصة إلكترونية لتسجيل متضرري الزلزال في تركيا من الفلسطينيين

18 شباط / فبراير 2023 10:37

أثار الزلزال في تركيا
أثار الزلزال في تركيا

غزة - وكالة الرأي :

أطلقت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا أطلقت أمس منصة الكترونية، بهدف حصر أعداد وأسماء أبناء شعبنا المتضررين من الزلزال،  وأماكن تواجدهم الحالية، وعناوينهم.

وأوضحت الوزارة أن حصر الأعداد والأسماء سيساعد في تحديد أولويات احتياجات المتضررين، وأشكال مساعدتهم، والوقوف الى جانبهم، وذلك بعد أن خرجوا من الولايات المنكوبة.

وأكدت أن إطلاق المنصة سيمكننا من الحصول على معلومات وافية عن المفقودين والمصابين، وذلك في اطار الحرص على متابعة أوضاع جاليتنا على المستويات كافة، اثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل 13 يوما.

يذكر أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، بلغ 104 ضحايا، بحسب سفيري فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، وتركيا فائد مصطفى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟