إضراب شامل وعصيان مدني في القدس وضواحيها غداً الأحد

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

دعت القوى الوطنية والإسلامية والحرك الشبابي في مدينة القدس المحتلة، إلى إضراب شامل وعصيان مدني غداً الأحد، في كافة مناطق مدينة القدس وضواحيها، رفضاً لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال.

وطالبت القوى في بيان وصل " وكالة الرأي" اليوم، جميع أبناء القدس والشعب الفلسطيني، بمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط في المدنية، والتي لم يشهد لها مثيلًا منذ احتلال المدينة المقدسة.

وأكد البيان أن التنكيل في أبناء شعبنا في مخيم شعفاط ومدينة القدس هو استهداف لكرامة الفلسطينيين جميعاً.

ويُشار إلى أنّ إضرابًا شاملاً عمّ مخيم شعفاط، يوم الخميس الماضي، وذلك رفضًا لسياسة الحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال.