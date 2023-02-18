إصابة طفل بهجوم للمستوطنين على منازل المواطنين بالخليل

الخليل المحتلة - وكالة الرأي:

أصيب طفل في ساقه، إثر هجوم نفذه مستوطنون مسلحون، مساء اليوم السبت، على منازل المواطنين ومركباتهم في شارع الشهداء، وزقاق العميان، وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصارد صحفية، بأن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح، هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في شارع الشهداء وزقاق العميان وشارع الشلالة القديم ما تسبب بإصابة الطفل عمران حمودة جابر بحجر في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما حطم مستوطنون عددا من مركبات المواطنين، بعد أن اعتلوا أسطح المنزل وسط الخليل، عرف من بين أصحابها عائلة اليازوري، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية، أطلق خلال الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عددا من المستوطنين تحصنوا ايضا خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح، وبممارسة المزيد من الاعتداءات اليومية عليهم، لافتا على أن المستوطنين ما زالوا يتجمعون