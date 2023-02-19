الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .