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عصيان مدني بالقدس رفضًا لإجراءات الاحتلال العقابية

19 شباط / فبراير 2023 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

بدأ، صباح اليوم الأحد، تنفيذ قرار العصيان المدني في في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ووضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط أعلنت عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر اليوم.

وقالت القوى في بيان صحفي:" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل:( المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال).

 وطالبت القوى الوطنية بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، اضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد المقبل.

وتشن سلطات الاحتلال انتهاكات يوميًا بحق أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتغلق الحاجز وتعرقل الفلسطينيين للوصول إلى الجامعات وأعمالهم.

 

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