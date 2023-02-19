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5 شهداء و15 جريحًا في قصف إسرائيلي على دمشق

19 شباط / فبراير 2023 08:44

دمشق – وكالة الرأي:

 استشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح، جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجرا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

وأضافت أن العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيا بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

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