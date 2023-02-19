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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

19 شباط / فبراير 2023 08:46

غزةوكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.55 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 5.00 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.81 شيكل
 

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