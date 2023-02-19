وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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19 شباط / فبراير 2023 08:46
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل 3.55 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل 5.00 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل 3.81 شيكل
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