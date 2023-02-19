غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.55 شيكل



سعر صرف الدينار مقابل 5.00 شيكل



سعر صرف اليورو مقابل 3.81 شيكل

