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لليوم السادس .. الأسرى يواصلون معركة العصيان ضد إدارة السجون

19 شباط / فبراير 2023 08:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي معركة العصيان المدني ضد إدارة السجون، رفضاً للإجراءات العقابية التي فرضها ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض عقوبات قاسية بحق الأسرى أبرزها إغلاق مرافق الأقسام وتقليص عدد ساعات الفورة، ومنع الكانتينا، وسحب الأجهزة الكهربائية من بعض الغرف.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير) تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.


 

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