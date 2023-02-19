حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا

غزة – وكالة الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة العدوان الصهيوني على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي الأحد، أهمية التصدّي لهذا الاحتلال الفاشي الغاشم، بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية، مشددة على أن الاحتلال الصهيوني ما زال يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطراً على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا يردعه إلا القوّة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وتقدمت الحركة بأحر التعازي لسوريا الشقيقة ولعوائل الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.