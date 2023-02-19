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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 105

19 شباط / فبراير 2023 10:29

20230218062506
20230218062506

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 105 قتلى، وذلك بعد انتشال جثمان امرأة فلسطينية من تحت الأنقاض في أنطاكيا التركية.

وقال السفير الفلسطيني لدى تركيا، فائد مصطفى، إنه تم انتشال جثمان السيدة جيهان أروادي في مدينة أنطاكيا.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا إلى 54 قتيلا، بالإضافة إلى 51 قتيل من اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وفي سياق متصل ، ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40,642 ضحية، في حين بلغ عدد القتلى في سورية 5840.

وصرح رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه "من المرجح أن تنتهي عمليات البحث عن الناجين غدا الأحد".

ومما يذكر أن هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر ضربت قهرمان مرعش، السبت، حسبما أفاد معهد أبحاث الزلازل التركي.

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