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الاحتلال يعتقل شاباً وطفلاً من مدينة القدس

19 شباط / فبراير 2023 06:29

القدس – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شاباً وطفلاً من مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم يوسف غيث من جبل المكبر، كما اعتقلت الطفل يونس الرشق من بلدة الطور، بعد اقتحام منزل عائلته.

وصباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شعفاط شمال القدس، وقامت بعمليات دهم لمنزل الأسير عباس الصالحي واستولت على مبلغ مالي بقيمة 650 شيكلا، إضافة إلى مصاغ من الفضة.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي لفترة من الوقت، على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة حزما، شمال القدس.

يأتي ذلك في وقتٍ ساد الاضراب الشامل، صباح اليوم الأحد، في بلدات القدس المحتلة، كأولى خطوات العصيان المدني ضد سياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، والتي تهدف إلى تهجير السُكان الأصليين وتفريغ المدينة من المقدسيين.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في شعفاط أعلنت إطلاق فعاليات العصيان المدني ضد الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الأحد الموافق 19/2/2023.

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