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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

20 شباط / فبراير 2023 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كلا من: وجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين، من بلدة بلعين غربا، والأسير المحرر عمر حامد من بلدة سلواد شرقا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد سعد مصطفى، ورشيد درويش من قرية العيسوية شرقا، والشاب وسام الحتاوي من بلدة الرام، والفتى إياس عبد القادر صبيح (17 عاما) من حزما شمالا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معاذ ضرار أبو عون، وعماد زياد شقيقات، في بلدة جبع.

وفي بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الشاب محمود إسماعيل سالم صلاح (18 عاما)، والطفل عبد خليل صلاح (16 عاما)، في بلدة الخضر.

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