حماس تدعو الاتحاد الإفريقي لإبعاد الاحتلال عن جسم الاتحاد

غزة - وكالة الرأي :

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاتحاد الإفريقي لإبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الاتحاد والحيلولة دون تغلغله في إفريقيا، دعماً لقيم الحرية والعدالة.

ورحبت الحركة في تصريح لها وصل " وكالة الرأي " اليوم الاثنين، بمواقف الاتحاد الإفريقي من القضية الفلسطينية ودعت لاستكمال خطواته بإبعاد الكيان الصهيوني عن جسم الاتحاد.

كذلك رحبت بما ورد في البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى تعليق منح الكيان الصهيوني صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وثمنت موقف الاتحاد الإفريقي، ومواقف الدول الأعضاء، ودولتي الجزائر وجنوب إفريقيا تجاه القضية الفلسطينية.

ودعت حماس الاتحاد لاستكمال خطواته بإبعاد الاحتلال عن الاتحاد والحيلولة دون تغلغله في إفريقيا، دعماً لقيم الحرية والعدالة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.