إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واشتباكات مسلحة في نابلس

نابلس – وكالة الرأي :

أصيب شاب بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: إن مواجهات اندلعت في المدينة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه اليمنى، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي رفيديا، ونشرت قناصة على بعض البنايات، حيث داهمت عدد من المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها.