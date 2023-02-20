وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو الاتحاد الإفريقي لإبعاد الاحتلال عن جسم الاتحاد وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ"الرأي": توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً وطفلاً من مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال العامة تنشر تقريرها الشهري عن إنجازاتها في يناير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد مرابطاً عن الأقصى لمدة 3 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية " الأراضي" تزيل تعديات على أراضي حكومية مخصصة للمبادلات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفيات الخدمة العامة تستقبل وفداً من قافلة أميال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واشتباكات مسلحة في نابلس

20 شباط / فبراير 2023 08:57

نابلس – وكالة الرأي :

أصيب شاب بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: إن مواجهات اندلعت في المدينة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه اليمنى، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي رفيديا، ونشرت قناصة على بعض البنايات، حيث داهمت عدد من المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟