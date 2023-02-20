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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

20 شباط / فبراير 2023 08:59

غزةوكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الإثنين في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:00 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.79 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

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