أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 شباط / فبراير 2023 08:59
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الإثنين في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.55 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:00 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.79 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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