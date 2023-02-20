الاحتلال يأخذ قياسات منزلي أسيرين تمهيداً لهدمهما في نابلس

نابلس - وكالة الرأي :

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلي الأسيرين أسامة الطويل في شارع المريج، وكمال جوري في شارع تل، بمدينة نابلس، وأخذت قياساتهما تمهيداً لهدمهما.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أسامة علاء الطويل أحد منفذي عملية "شافي شمرون"، وأبلغت والده بنيتها هدم المنزل، وضرورة إخلاء محتوياته تمهيدا لهدمه بعد صدور قرار من سلطات الاحتلال.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للاحتلال عمليات حفر وتخريب داخل المنزل.

وتخلل الاقتحام مواجهات واشتباكات مسلحة، أسفرت عن إصابة 20 فلسطينيا بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع، تم علاجها ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الطويل والشاب كامل جوري في الأسبوع الماضي، وذلك بعد محاصرة المنزل الذي كانا بداخله والاشتباك معهما وإصابتهما بجراح.

وينسب الاحتلال للطويل الضلوع بعملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقتل في تلك العملية التي تبنتها مجموعات "عرين الأسود" الجندي عيدو باروخ.