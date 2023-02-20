مشافي الخدمة العامة تطّلع وفد أميال من الابتسامات على احتياجات القطاع الصحي

غزة – وكالة الرأي:

استقبلت مستشفيات الخدمة العامة في غزة وفدًا من قافلة أميال من الابتسامات "41" وأطلعته على احتياجات القطاع الصحي.

وضم الوفد رئيس القافلة عصام يوسف، ونائبه خالد اليوسف، وكان في استقباله كلٍ من: رئيس مجلس الإدارة أحمد الترك، ومدير عام الجمعية عوني العكلوك، والمدير الطبي محمد العكلوك وعدد من الاطباء وأعضاء من مجلس الإدارة.

ورحب الترك بالوفد، مثنيًا على جهود جميع القائمين على القافلة والمشاركين فيها، والذين تكبدوا عناء السفر والقدوم الى غزة، من شتى بقاع الارض، ليساهموا في التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وثمّن الدور الانساني للقافلة، خاصةً وأنها تركزت على أهم الاحتياجات في القطاع الصحي والذي هو بأمس الحاجة للدعم والمساندة.

كما شرح الترك الدور الكبير لمستشفيات الخدمة العامة في المجال الصحي، والخدمات النوعية التي تقدمها للمرضى في قطاع غزة، من خلال أقسامها الطبية المتنوعة، والتي تقدم خدمة طبية مميزة بإشراف طواقم من النخبة في كافة المجالات والتخصصات.

واستعرض الأعباء الكبيرة والتحديات التي تواجهها مستشفيات الخدمة العامة لاحتفاظها بالطابع الخيري، قائلا: "لا بد من المشافي بالأدوية والمستهلكات والاجهزة الطبية لاستمرار خدماتها".

وناشد الترك، كافة المؤسسات الداعمة والمانحة في تكثيف جهودهم وتسليط الضوء على المؤسسات الصحية الخيرية، المهددة بتوقف خدماتها بأي لحظة نتيجة شح جميع مصادر الدعم والتمويل والتي تعاني منها مجموعة مستشفيات الخدمة العامة في السنوات الأخيرة.