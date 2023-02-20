الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن 5 سنوات

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

حكمت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، على مواطن مقدسي بالسجن الفعلي لخمس سنوات.

وقالت مصادر مقدسية: إن محكمة الاحتلال حكمت على المواطن محمد أبو الهوى من بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وشهرين.