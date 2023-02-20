التنمية الاجتماعية تزور مركز الوفاء لرعاية المسنين

غزة - وكالة الرأي:

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مركز الوفاء لرعاية المسنين.

وضم وفد الوزارة كلاً من: أ. أحمد العبادلة مدير دائرة المسنين وأ. صلاح العمصي، فيما استقبلهم كلاً من: م. بسمان العشى المدير التنفيذي للمركز، وأ. جمال عدوان عضو مجلس الإدارة، وأ.إبراهيم أبو عفش عضو العلاقات والعلاج الطبيعي.

واستعرض وفد الوزارة أنشطته في مجال دعم كبار السن وتوفير خدمات تليق بهذه المرحلة العمرية.

وبجث الجانبان التنسيق في تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الوزارة والمركز باعتبارها الممثل الوحيد لكبار السن في قطاع غزة.

واتفقا على تبادل الزيارات بين الطرفين بهدف تجسيد التعاون المشترك بين الجانبين بما يضمن الإرتقاء إلى طموحات كبار السن.