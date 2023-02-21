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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

21 شباط / فبراير 2023 08:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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