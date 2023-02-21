الاحتلال يعتقل 22 مواطناً بالضفة المحتلة

الخليل المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار، واعتقلت كلا من: عبد المجيد أبو طعيمة، وسياف أبو طعيمة، وعبد وليد أبو عواد، وإبراهيم أبو عواد، وجواد هديب، ومحمد عادل الطيطي، وصهيب الخطيب، وعدي عيسى، وجهاد ياغي، وطلعت الفيومي، ويوسف منصور الحسنات، وحسن محمود غطاشة، وحسام خالد غطاشة، ومحمد رمزي أبو ربيع، ومحمد أشرف الفيومي.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ظاهر مراد ملش، ومحمود إسماعيل صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعبد الرحمن خالد صلاح.

ومن مخيم عقبة جبر في أريحا، اعتقلت الشابين عبد الله الحناوي، وهاشم أبو عبيد، كما اعتقلت ياسين صباح من قرية عوريف جنوب نابلس.