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وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة لديها أوراق قوة لصدّ هجمة الاحتلال

21 شباط / فبراير 2023 10:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم الثلاثاء، على أن الحركة الأسيرة وعبر لجنة الطوارئ العليا لديها من أوراق القوة ما يمكنها من صد هجمة الاحتلال الإسرائيلي المسعورة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، وصل "وكالة الرأي": "الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الثامن على التوالي تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم بتعليمات من المتطرف (بن غفير)".

وشددت على أن الحركة الأسيرة مستمرة في معركتها ضد إجراءات الاحتلال، من أجل الحفاظ على حقوق وإنجازات الأسرى داخل السجون، على قاعدة الوحدة والتلاحم بين مكونات الحركة الأسيرة. 

وجددت الوزارة، نداءها إلى أبناء الشعب الفلسطيني للاستمرار في فعاليات الدعم والاسناد للأسرى، ومناصرتهم في كل أماكن التواجد، قائلة: "نرى أن لهذه الفعاليات أهمية كبيرة في تقصير زمن المعركة الجارية بين الأسرى وإدارة السجون".

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