الأونروا تحدد موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي الجدد للعام الدراسي 2023/2024.

وقالت الأونروا في تصريح صحفي، إن التسجيل سيبدأ من يوم الأربعاء 1/3/2023 ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا، حيث يتم التسجيل في أقرب مدرسة أساسية قريبة من سكن الطالب.

وأوضحت الوزارة أن القبول متاح للأطفال من مواليد عام 2017 /2018 الذين ولدوا حتى يوم 31/1/2018، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره على ثماني سنوات وثلاثة أشهر.

وأشارت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل: شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.