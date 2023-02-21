وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" بخانيونس تضبط "160" كيلو جرام عسل مغشوش وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد ورشة عمل حول إعداد وتطوير السياسات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون عشرات أشتال الزيتون بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. دخول مراكب "الكاياك" إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفّذ دورة علمية "فقه السنة النبوية" وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال والعدل يبحثان قضايا تتعلق بمشاريع الإسكان الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: استيراد 2558 شاحنة وتصدير 215 خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تنظم ورشة عمل حول تطوير منظومة الشكاوى المركزية وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة التفتيش بالعدل "تنظم زيارة تفتيشية لمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تتلف نصف طن من البطيخ الفاسد و40 عبوة كيك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأونروا تحدد موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

21 شباط / فبراير 2023 03:52

الأونروا تحدد موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد
الأونروا تحدد موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي الجدد للعام الدراسي 2023/2024.

وقالت الأونروا في تصريح صحفي، إن التسجيل سيبدأ من يوم الأربعاء 1/3/2023 ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا، حيث يتم التسجيل في أقرب مدرسة أساسية قريبة من سكن الطالب.

وأوضحت الوزارة أن القبول متاح للأطفال من مواليد عام 2017 /2018 الذين ولدوا حتى يوم 31/1/2018، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره على ثماني سنوات وثلاثة أشهر.

وأشارت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل: شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟