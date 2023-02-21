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مع تزايد جرائمه

حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

21 شباط / فبراير 2023 04:16

حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

غزةوكالة الرأي:

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونه جرّاء الاقتحامات والانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها حكومته الفاشية ضدّهم.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس اللطيف القانوع مساء اليوم الثلاثاء، أنَّ تصعيد حكومة الاحتلال للممارسات البشعة في الاقتحامات والقمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، لن تفلح في كسر إرادة الأسرى، ولن تزيدهم إلاّ إصراراً على مواصلة معركتهم المشرّفة.

وأشاد القانوع، بصمود أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في التصدّي لهذه الانتهاكات والجرائم، إيماناً ويقيناً بحقوقهم وعدالة قضيتهم.

وأعلن تضامن الحركة الكامل معهم في هذه المعركة البطولية، داعياً شعبنا وكل القوى والفصائل إلى تعزيز التضامن معهم والانتصار لحقوقهم ولحريّتهم التي تشكل رأس أولوياتنا الوطنية.

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