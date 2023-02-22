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المفتي العام يدعو أصحاب المطابع لمراجع دار الإفتاء قبل طباعة الإمساكية

22 شباط / فبراير 2023 08:10

القدس - وكالة الرأي:

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، المواطنين وأصحاب المطابع، إلى مراجعة دار الإفتاء الفلسطينية في القدس الشريف، وفي المحافظات الفلسطينية، بشأن طباعة الإمساكيات الرمضانية.

وأوضح الشيخ حسين في تصريح صحفي صدر عنه، أن على أصحاب المطابع الفلسطينية مراجعة دار الإفتاء قبل طباعة إمساكيات رمضان، بهدف التأكد من المواقيت والتواريخ، وحتى لا يحدث أي لغط بذلك الخصوص.

ويحل علينا شهر رمضان المبارك لعام 2023-1444 هـ، وفق المعاهد الفلكية بـ 23 مارس/ آذار 2023.

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