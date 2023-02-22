روتين يومى للعناية بأسنان أطفالك.. قللى السكريات

يعد تعليم الأطفال أهمية نظافة الأسنان أحد أهم الأشياء التي يمكن للآباء القيام بها لضمان صحة أطفالهم على المدى الطويل، يمكن أن تساعد عادات نظافة الفم الجيدة في منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى، لكن يفتقر العديد من الأطفال إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير روتين صحي للعناية بالأسنان، لذا لمساعدة الأطفال على بناء عادات جيدة لنظافة الأسنان ، يجب على الآباء تعليمهم أهمية تقنيات تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وتناول الأطعمة الصحية وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، بحسب موقع "health".

تعتبر نظافة الأسنان جزءًا مهمًا من الرفاهية العامة للطفل ولا ينبغي إغفالها.

من الضروري التأكد من أن الأطفال يتعلمون أهمية نظافة الأسنان منذ سن مبكرة وفهم عواقب سوء العناية بالفم.



نصائح لبناء روتين نظافة الفم للأطفال

1. اجعل تنظيف الأسنان بالفرشاة ممتعًا

اجعل تنظيف الأسنان ممتعًا لأطفالك من خلال تشغيل الموسيقى أو استخدام معجون الأسنان بنكهتهم المفضلة.

2. اشرح أهمية نظافة الفم

اشرح سبب أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا وكيف يمكن منع التسوس وأمراض اللثة.

3. وضع روتين يومي

قم بإعداد روتين يومي لأطفالك حتى يعرفوا متى يحتاجون إلى تنظيف أسنانهم بالفرشاة كجزء من أنشطتهم اليومية.

4. القيادة بالقدوة

أظهر لأطفالك كيف تقوم بتنظيف أسنانك بشكل صحيح من خلال السماح لهم بمشاهدتك وأنت تقوم بذلك.



دور النظام الغذائي في نظافة أسنان الأطفال

إن تناول الأطعمة المناسبة واستهلاك المشروبات الصحية يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في المساعدة على نظافة الفم للأطفال.

فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بالطعام والشراب لإبعاد الأطفال عن مشاكل الأسنان.

* الأطفال الذين يستهلكون الأطعمة والمشروبات الحلوة بشكل مفرط لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بالتسوس اختر الأطعمة المغذية وقلل من تناول السكر.

* قللي من كمية الصودا وعصير الفاكهة والمشروبات السكرية الأخرى التي يستهلكها طفلك.

* تجنب تناول أي شيء حلو بين الوجبات.

* تأكد من أن طفلك يغسل أسنانه بالفرشاة على الفور لأنه يستهلك أي شيء حلو.

* من الجيد أيضًا شطف الفم بالماء بعد تناول الطعام حيث يساعد ذلك على إزالة جزيئات الطعام، وبالتالي تجنب تكون التجاويف.



هل مضغ العلكة آمن لصحة الفم عند الأطفال؟

يعتبر مضغ العلكة آمنًا للأطفال الأكبر سنًا قد يكون لها مزايا مثل تعزيز قوة الفك، والمساعدة في إنتاج اللعاب ، وإزالة بقايا الطعام باللعاب ، وخلق توازن حمضي يمكن أن يمنع تسوس الأسنان ويحسن التنفس.

ومع ذلك ، فإن العلكة المليئة بالسكر قد تؤدي إلى تسوس الأسنان يجب عليك إما الحد من استهلاك طفلك للعلكة المملوءة بالسكر أو تقديم علكة خالية من السكر فقط.