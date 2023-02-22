5 طرق تساعد فى خفض ضغط الدم.. بلاش خمول

يشعر طبيبك بالقلق بشأن ما يعنيه ارتفاع ضغط الدم بالنسبة لصحتك على المدى الطويل، ولكن أكثر ما يقلقك هو ما يعنيه ذلك لحياتك اليومية بما في ذلك ما إذا كان عليك البدء في تناول الدواء كل يوم.



وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist يوضح الدكتور فيليكس توماس ، أخصائي أمراض القلب في مستشفى هيوستن ميثوديست ، أن "ارتفاع ضغط الدم يضغط على القلب والشرايين". وأضاف: "إذا تُرك هذا الأمر خارج نطاق السيطرة ، فقد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية مزمنة ، وهذا هو سبب أهمية التحكم في ارتفاع ضغط الدم".



5 طرق لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي



تبدأ نصيحة الدكتور توماس لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وتنتهي بتغييرات صحية في نمط الحياة.



يقول الدكتور توماس: "هذه التعديلات مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاعه". ومع ذلك ، فليس من السابق لأوانه أبدًا تنفيذ هذه التغييرات. "



بعبارة أخرى ، تنطبق نصيحته على أي شخص يعاني من نقص في نمط الحياة الصحي - سواء كانت أرقام ضغط الدم لديك بحاجة إلى العمل حتى الآن أم لا.



1: زيادة نشاطك البدني

يقول الدكتور توماس: "يؤدي الخمول إلى ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، ومعظم الناس لا يمارسون الرياضة بقدر ما ينبغي."



يوصي الخبراء بممارسة حوالي 150 دقيقة من التمارين الهوائية كل أسبوع ، بالإضافة إلى تمارين القوة مرتين في الأسبوع.



يوضح الدكتور توماس أن "النشاط البدني يساعد على تحفيز تدفق الدم وزيادة كتلة العضلات وتقليل الدهون، يؤدي ذلك إلى تحسين ضغط الدم فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة."



قد يبدو مقدار النشاط البدني الموصى به شاقًا إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة . لكن لا بأس أن تبدأ ببطء.



يقول الدكتور توماس، حتى المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن يؤدي إلى تحسينات صحية كبيرة ، خاصة إذا لم تكن نشيطًا من قبل".



كما يشير إلى أن جني الفوائد الصحية للنشاط لا يتعلق فقط بالوقت الذي يقضيه في صالة الألعاب الرياضية الحركة اليومية بشكل عام هي عنصر حاسم أيضًا.





2:قلل من تناول الصوديوم

عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم المرتفع ، فإن التغيير الغذائي الأول الذي يوصي به الدكتور توماس هو تقليل تناول الملح.





يقول الدكتور توماس: "الهدف هو أن تقصر نفسك على أقل من 2000 مجم من الملح يوميًا". "قد لا يبدو هذا صعبًا ، لكنني أعتقد أن ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن معظم الملح الذي نستهلكه يأتي من الأطعمة المصنعة والأكل بالخارج."





3. الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن إنقاص الوزن يجلب لك عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية - بما في ذلك المساعدة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.





4: التوقف عن التدخين

يتسبب كل من التدخين وتناول الكحوليات في ارتفاع مؤقت في ضغط الدم. والقلق لا يتوقف عند هذا الحد بمرور الوقت ، يساهم كلاهما في استمرار ارتفاع ضغط الدم.



إذا كنت تدخن ، ضع خطة للإقلاع عن التدخين .



5. انتبه لأرقام ضغط الدم لديك

حتى إذا كنت تجري التعديلات الموصى بها في نمط الحياة ، فلا تفترض أنك في وضع واضح. تؤثر العديد من العوامل على ضغط دم الشخص بما في ذلك الحالات الصحية الأساسية التي قد لا تكون على دراية بأن لديك ، مثل متلازمة التمثيل الغذائي وانقطاع النفس النومي .



سيساعدك الاستمرار في فحص ضغط الدم بشكل دوري على ضمان عدم تفويت الأرقام التي تستمر في الارتفاع على الرغم من بذل قصارى جهدك لإجراء التغييرات.