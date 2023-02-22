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بيع هاتف آيفون قديم بآلاف الدولارات!

22 شباط / فبراير 2023 08:27

بيع هاتف آيفون قديم بآلاف الدولارات!
بيع هاتف آيفون قديم بآلاف الدولارات!

ذكرت وسائل إعلام أن هاتفا من هواتف آيفون القديمة تم بيعه مؤخرا في مزاد علني بعشرات آلاف الدولارات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "مزاد LCG Auctions على الإنترنت شهد مؤخرا بيع هاتف من هواتف الجيل الأول من أجهزة آيفون، مقابل 63356 دولارا، والهاتف الذي تم بيعه كان في علبته الأصلية التي لم يتم فتحها منذ إصداره من الشركة المصنعة".

وينتمي الهاتف المباع إلى فئة أجهزة آيفون التي أطلقت عام 2007 بسعر 599 دولارا، وحصلت على شاشة بمقاس 3.5 بوصة، وكاميرا بدقة 2 ميغابيكسل، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت.

وفي أغسطس الماضي كان هاتف آيفون من نفس النسخة المذكورة قد بيع بمبلغ 35 ألف دولار، وبيع هاتف آخر من نفس الفئة في أكتوبر الماضي أيضا مقابل 40 ألف دولار.

ويهتم الكثيرون من هواة جمع الإلكترونيات بأجهزة شركة آبل القديمة، وخصوصا بالحواسب التي أنتجتها القرن الماضي، فعام 2022 أقدم أحد الأشخاص على شراء لوحة كمبيوتر Apple I قديم مقابل 442 ألف دولار.

المصدر: فيستي

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