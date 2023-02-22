لليوم التاسع .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

غزة – وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات “العصيان” التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن الحركة الأسيرة وعبر لجنة الطوارئ العليا لديها من أوراق القوة ما يمكنها من صد هذه الهجمة المسعورة، والحفاظ على حقوق وإنجازات الأسرى داخل السجون، على قاعدة الوحدة والتلاحم بين مكونات الحركة الأسيرة.

وجددت الوزارة في بيان لها،، ندائها لأبناء شعبنا الفلسطيني للاستمرار في فعاليات الدعم والاسناد للأسرى، ومناصرتهم في كل أماكن التواجد، ونرى أن لهذه الفعاليات أهمية كبيرة في تقصير زمن المعركة الجارية بين الأسرى وإدارة السجون.