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بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدًا الخميس

22 شباط / فبراير 2023 12:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس.

وقال العمادي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم صرف المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأضاف أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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