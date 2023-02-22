لجنة التربية بالتشريعي تتفقد سير العمل في مديرية تعليم الشمال

غزة - وكالة الرأي

تفقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وذلك في إطار تواصل المجلس التشريعي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وضم الوفد رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم في شمال غزة جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أحمد أبو هربيد، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وأكد د. الجمل، حرص لجنته على استمرار وإنجاح المسيرة التعليمية رغم الحصار وقلة الإمكانات، مشدداً على ضرورة التركيز على الجوانب التربوية للطلبة وغرس القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية النبيلة وضرورة العمل على تعزيز دور المعلم والحفاظ على هيبته واحترامه.

من جهته ثمن صالحة حرص المجلس التشريعي على متابعة الواقع التعليمي والتربوي في المديرية، مستعرضاً الإنجازات التربوية التي حققتها المديرية، والبرامج التربوية التي تسعى المديرية لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، زار مقرر لجنة التربية في المجلس التشريعي النائب د. يوسف الشرافي مدرستي أبو عبيدة، ومسقط الثانوية في شمال غزة.

وشارك د. الشرافي في حفل تكريم المتفوقين، والذي نظمته الكتلة الإسلامية في مدرسة مسقط الثانوية وسط معسكر جباليا تحت عنوان "متفوقون نحو القدس" فوج الشهيد المربي "محمود العجوري "، بحضور ومشاركة مديرية التربية والتعليم وقيادة الكتلة الإسلامية في شمال غزة وعدد من ذوي المتفوقين المحتفى بهم.

وفي كلمته أشاد النائب الشرافي بجهود الكتلة الإسلامية ودعمها المتواصل للمسيرة التعليمية ووقوفها بجانب الطلبة.

وهنأ د. الشرافي الطلبة المتفوقين وذويهم، داعياً إياهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد، ومواصلة مسيرة العلم والعلماء على خطى الأنبياء، ليكونوا مشاعل نور وحياة في وجه الظلام والدمار.

وفي ختام الاحتفال شارك د. الشرافي في تكريم الطلبة المتفوقين بشهادات التفوق متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.