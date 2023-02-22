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دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

"التعاون الإسلامي" تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

22 شباط / فبراير 2023 04:57

وكالات- وكالة الرأي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم الأربعاء.

وأدت المجزرة إلى استشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين، سبعة منهم بحالة الخطر، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وحمّلت المنظمة في بيان لها، الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء، والتي تستدعي التحقيق والمساءلة. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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