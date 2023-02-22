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الدعليس يؤكد الالتزام بقرار المحكمة فيما يخص موظفي الفئة الثالثة

22 شباط / فبراير 2023 05:01

غزة - وكالة الرأي :

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، على الالتزام بتطبيقَ قرار المحكمة فيما يخص موظفي الفئة الثالثة.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام برئيس متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، حيث تم مناقشة عدة قضايا تهم الموظفين، والتي من بينها قضية موظفي الفئة الثالثة، إذ طالبت النقابة بحل سريع وعاجل للقضية.

وأكّد الدعليس التزامه بتطبيقَ قرار المحكمة فيما يخص موظفي تلك الفئة، وأنه سيدرس الرؤية التي قدّمتها النقابة لحل هذا الموضوع خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، مضيفًا أنّه أخذ على عاتقه حلَّ جميع الملفات والقضايا العالقة التي تخص الموظفين، وتحسين وضعهم الوظيفي تدريجيًّا وفق الإمكانات المتاحة.

وطالبت النقابة بدعم صندوق الموظف بمبلغ مالي من المستحقات كي يستطيع به تقديم الخدمات والمساعدات للموظفين، ووعد الدعليس بعرض الموضوع للنقاش مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرار المناسب.

وبيَّنَّ الدعليس أنَّ مكافأة الثانوية العامة ستُصرف إذا توفرت الإمكانات المادية، لافتًا إلى أنَّ المكافأة تصرف سنويًّا دون انقطاع، ولم تعد هناك مبالغ متراكمة للموظفين كما كان في السابق.

وأكّد أنّ مشكلات الموظفين وهمومهم تشكل أهمية كبيرة بالنسبة له، مشدّدًا على أنّ رئاسة متابعة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي للموظفين حال توفر الإمكانات، وأنّها لن تتوانى في تقديم ما هو أفضل للموظفين على الصعد كافة.

وفي اللقاء نوقشت خطة نقابة الموظفين فيما يخص الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وسبل تقديم الدعم والمساندة للموظفات الماجدات في هذا اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وطالب النقابة باعتماد إجازة الأمومة لتصبح (90) يومًا بدلًا من (70) يومًا، وأكَّد الدعليس أنَّه سيعرض الموضوع للنقاش حسب الأصول، وأنّه سيتعامل بإيجابية مع هذا المطلب.

من جهته، شكر رئيس نقابة الموظفين خليل الزيان رئاسة متابعة العمل الحكومي على اهتمامها الكبير بحلّ قضايا الموظفين والتخفيف عن كاهلهم، وقدَّمَ درعًا تكريميًّا للدعليس على جهوده الكبيرة في مساندة الموظفين، وحل قضية مرابحات 2014م، والوظائف العليا، والوظائف الإشرافية، والترقيات المختلفة.

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