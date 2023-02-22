ردود فعل فصائلية على جريمة الاحتلال في نابلس

غزة- وكالة الرأي:

عقّبت فصائل وشخصيات فلسطينية على جريمة اغتيال 10 مواطنين، وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 بحالة خطيرة، في مجزرة شنّها الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس .

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "إن المقاومة لن تفرط في حقها في الرد على هذا العدوان الغاشم"

ونعت الجبهة الشعبيّة شهداء نابلس مؤكدةً على أنّ نار العدوان ستحرق الاحتلال ومخططاته

ولفتت، إلى أنّ استمرار التصعيد الصهيوني في الضفة المحتلة هو محاولة للعودة من جديد إلى دائرة النار التي ستحرق لهيبها الاحتلال ومخططاته العدوانية وستزيد مقاومة وإصرار شعبنا اشتعالاً.

وشدّدت الشعبيّة على ضرورة الاستمرار بتوفير كافة الإمكانات اللازمة والاستعداد لخوض معركةٍ طويلة مع هذا الاحتلال الكولونيالي العنصري الإجلائي، خاصّة في ظل تصاعد جرائم وتهديدات اليمين الفاشي المتطرّف في كيان الاحتلال، إلى جانب ضرورة تجسيد حالة من التوحّد الوطني من خلال برنامجٍ وطني جامع لصد ورد العدوان عن شعبنا في الضفة و القدس .

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء نابلس جبل النار والثورة الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الغاشم على مدينة نابلس في معركة سيسجلها تاريخ شعبنا بمداد من نور وعزة وكرامة، ونؤكد أن صراعنا مع العدو الصهيوني سيبقى مفتوحا ومستمرا ولن يتوقف بإرتقاء الشهداء بل ستزداد جذوة المقاومة إشتعالا حتى دحر العدو الصهيوني المجرم عن أرضنا.

وأكدت أن شعبنا سيواصل طريق الجهاد والمقاومة وكل الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني لن تكسر عزيمته عن مواجهة آلة القتل والدمار الصهيوني التي تستهدف شعبنا ومقاومينا وثورانا الأبطال.

ودعت اللجان لأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعا قويا ووقودا للتصدي لجرائم جنود العدو وقطعان المستوطنين المنفلتين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

ونعت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهداء الأبطال الذين استشهدوا إثر العدوان الصهيوني على مدينة نابلس، مؤكدةً أنها لن نسمح باستباحة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في أي ساحة من ساحات وجبهات النضال والمقاومة، ولن تمر دون ردٍ وعقاب.

وقال "أبوبلال" المتحدث باسم كتائب المجاهدين: "إن العدو الصهيوني لن يُفلت بجريمته التي ارتكبها في نابلس، وعليه تحمل تداعيات جرائمه المتلاحقة ضد شعبنا ومقاومينا في الضفة المحتلة".