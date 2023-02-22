وقفات احتجاجية تعُم ميادين القطاع تنديدًا بمجزرة نابلس

غزة- وكالة الرأي:

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة مساء اليوم وقفة احتجاجية تضامناً ونصرة لأهالي وشهداء نابلس الذين ارتقوا ظهر اليوم أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للبلدة القديمة.

وأكدت الفصائل، على وحدة الشعب الفلسطيني خلف المقاومة لتوحيد البوصلة في مقاومة الاحتلال، محذرين من استمرار التغول في دماء أبنائنا وحرائرنا، ومؤكدين على أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبنا في الضفة والقدس.

ودعت الفصائل المشاركة في الوقفات التي عمت ميادين القطاع، إلى استمرار الاشتباك مع الاحتلال في كافة الجبهات وعلى الحواجز والعسكرية.

وجاءت هذه الوقفات الاحتجاجية تنديدًا بالممارسات الإجرامية التي يقترفها الاحتلال بحق أهلنا في مدينة نابلس والضفة الغربية، ولتجديد التأكيد على التضامن الكامل مع شعبنا موحدين أمام عنجهية الاحتلال وغطرسته".