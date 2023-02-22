طالب من غزة يحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة دولية للتصميم

غزة- وكالة الرأي:

حصل الطالب الغزي: "محمد نافذ حماد"، الذي يدرس في برنامج الماجستير بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة، على المركزين الأول والثاني في مسابقة Gridliners الدولية للتصميم الجرافيكي، حيث تعد جائزة غريدلاينرز Gridliners أهم جائزة على مستوى الوطن العربي في مجال التصميم الجرافيكي.

وكان الطالب حماد قد شارك خلال المسابقة بثلاث أعمال، وفاز منها عملين في المركز الأول والثاني، هما: الجائزة الذهبية لمشروع أورانوس، في فئة LAYOUT – POSTER DESIGN ، والجائزة الفضية لمشروع إعادة تصميم الهوية البصرية لشركة الجرو، في فئة BRAND IDENTITY REDESIGN، إلى جانب حصول الخريج حماد ترشيحين، وهما: أفضل مصمم لهذا العام، وأفضل مشروع لهذا العام.

ويشارك في المسابقة سنويًا المئات من المصممين المحترفين من مختلف الدول العربية، يتنافسون على الجوائز ضمن (15) فئة من فئات التصميم الجرافيكي التخصصية، مثل: صناعة العلامة التجارية، والأعمال ثلاثية الأبعاد وغيرها.

هذا وتسلم الطالب حماد جائزة المركزين الأول والثاني ضمن حفل كبير أقيم في قاعة إيوارت التذكارية في الجامعة الأمريكية بمصر لتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة غريدلاينرز هي إحدى النشاطات المنبثقة عن جمعية غريدلاينرز، المختصة بالتصميم والإبداع والتي تستهدف العالم العربي بشكل رئيس، وتهدف إلى دعم وتطوير قدرات المصممين من خلال الإلهام والتواصل والتوجيه، وأسسها البروفيسور والعميد ريان عبدالله، والأستاذ محمد سلواية والأستاذ وسيم قدورة.