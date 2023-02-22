وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تستنكر عدوان الاحتلال على نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جرائم الاحتلال تستدعي إشعال النار تحت أقدامه وكالة الرأي الفلسطينية طالب من غزة يحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة دولية للتصميم وكالة الرأي الفلسطينية وقفات احتجاجية تعُم ميادين القطاع تنديدًا بمجزرة نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 61 شهيداً بالضفة منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية فصائل العمل الوطني والإسلامي تعلن الإضراب الشامل غداً وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والإعلام الحكومي يُنظمان جولة على مشاريع تطوير مرافق الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: تعليق الدوام غداً استجابة لدعوات الإضراب الشامل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تُصدر توضيحًا هامًا بخصوص سعر صرف المنحة القطرية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: جرائم الاحتلال تستدعي إشعال النار تحت أقدامه

22 شباط / فبراير 2023 08:04

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. ماهر صلاح
عضو المكتب السياسي لحركة

وكالات- وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. ماهر صلاح أن ارتقاء العدد الكبير من شهدائنا الأبطال في مدينة نابلس على أيدي قوات الاحتلال الفاشية إنما يستدعي إطلاق يد المقاومة البطلة في كل أرجاء أرضنا الفلسطينية المحتلة، وإشعالها نارا تحت أقدامه، وصولا إلى كنسه منها، مرة واحدة، وإلى الأبد.

وقال صلاح اليوم الأربعاء: "إن ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة البشعة بالتزامن مع الوعود الكاذبة التي سربها الاحتلال عن تهدئة الأوضاع الميداني، إنما يؤكد أننا أمام عدو غاشم غادر، ليس له عهد ولا ميثاق".

وشدد على أن الاحتلال لن تجدي معه سوى لغة السلاح والمقاومة والعمليات الفدائية، التي تستهدف وجوده غير الشرعي في كل أرضنا السليبة.

وأوضح أن الجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بالتزامن مع ما تشهده ساحته الداخلية من صراعات، إنما يشير لرغبته بتصدير أزمته الداخلية المستحكمة إلى الخارج، في محاولة فاشلة لتوحيد جبهته الممزقة.
ونوه صلاح بأن المجزرة المروعة تستدعي دعوة أبناء شعبنا في الداخل والخارج لبذل كل الجهود، وتأدية الواجب على جميع الصعد، وفي المجالات كلها، لأن ذلك ما تحتمه علينا مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة والمجرمة.

ودعا إلى تكثيف ملاحقة قيادات الاحتلال في كل المستويات والمحافل، والالتحام ميدانيا مع المقاومين على الأرض، مطالبا شعوبنا العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بأداء الدور والواجب كل من موقعه وحسب اختصاصه.

ولفت صلاح إلى أن ما شهدته نابلس جبل النار اليوم يتطلب من المجتمع الدولي وقيادات العالم أن تدرك حقيقة هذه الحكومة المجرمة، وتؤدي ما عليها من دور للجم العدوان المستمر على أبناء شعبنا.

وقال: "إن المحتل المجرم الذي يسفك دماء شعبنا بلا رادع ولا ضمير، عليه أن يدرك أن جريمته اليوم، وما سبقها، وما قد يلحقها، لن تمر دون عقاب،
ولن تفت في عضدنا قوته الغاشمة والدموية التي يواجهنا بها، حتى نحرر أرضنا، ونستعيد مقدساتنا، ونعود لبلادنا فاتحين منصورين، أو نلقى الله شهداء".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟