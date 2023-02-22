رابطة علماء فلسطين تستنكر عدوان الاحتلال على نابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

استنكرت رابطة علماء فلسطين، عدوان الاحتلال على مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، والذي أدى لارتقاء عشرة شهداء.

وقالت الرابطة في بيانٍ لها وصل "وكالة الرأي": "نستنكر بشدة العدوان الصّهيوني بحقّ أهلنا في نابلس، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء عشرة شهداء ومئات الإصابات بعضهم في حالة خطيرة، وتدمير العديد من ممتلكات المواطنين".

وذكرت الرابطة أن هذا العدوان الإجرامي وملاحقة رجال المقاومة في الضفة يأتي وسط تنسيق كامل بين سلطة رام الله وقوات الاحتلال الصهيوني.

وتابعت: "ندعو السلطة في الضفة الغربية لوقف التنسيق الأمني فوراً مع هذا المحتل الغاصب، وترك المجال لرجال المقاومة للجم هذا العدو المجرم، ليلقنوه الدرس تلو الدرس حتى دحره عن كامل تراب أرضنا المحتل".

وحملت رابطة العلماء، الاحتلال كامل المسؤولية عن ممارساته الإجرامية المتواصلة بحق أهلنا في الضفة الغربية وأسرانا وأسيراتنا وقدسنا وأقصانا، وعليه فليرتقب انفجار الوضع الذي لا رجعة فيه بإذن الله.

وأضافت "ندعو علماء أمتنا وأحرار العالم أن يضاعفوا جهودهم نصرة لقضية فلسطين العادلة، وأن يوضحوا للناس والعالم أجمع الاعتداءات الصهيونية اليومية المتواصلة، وأن يحرضوهم ويحشدوهم لدعم وتعزيز صمود الفلسطينيين في كافة أماكنهم ليثبتوا في مواجهة قوة العدو الصهيوني الإجرامية".

ودعت الرابطة، المقاومة في غزة العزة لرفع درجة جهوزيتها والاستنفار الكامل في صفوفها، للوقوف في وجه هذه الغطرسة والعربدة الصهيونية، تارة في مدينة القدس، وتارة في أريحا، وتارة في السجون، وتارة في توسيع الاستيطان والهيمنة على الاراضي الفلسطينية.

وتابعت "ندعو أهلنا في الضفة الغربية المحتلة للتوحد والتكافل والتكامل في مواجهة الممارسات التعسفية لسلطة رام الله المستفزة، ووقف هذا العدوان الصهيوني المجرم".