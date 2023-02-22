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بدران: عدوان الاحتلال على نابلس لن يكسر إرادة شعبنا

22 شباط / فبراير 2023 08:25

وكالات- وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن العدوان الصهيوني على نابلس الذي أسفر عن ارتقاء عشرة من الشهداء الأبطال وعشرات الجرحى، سيرتد على الاحتلال ولن يكسر إرادة شعبنا الذي يعرف طريقه نحو النصر والتحرير.

وقال بدران اليوم الأربعاء: "إن العدو الذي يتخبط في أزماته الداخلية لن تزيده المجازر إلا تخبطا، ولن يحقق من وراء إراقة الدماء والقتل والتشريد وارتكاب الجرائم سوى العار".

وأضاف: "إننا إذ نترحم على شهدائنا الأبرار والمقاومين الذين مضوا على درب الجهاد، وأثخنوا في العدو وصبروا على الجراح والمطاردة، ونالوا شرف الشهادة في ميدان المعركة، فإننا نعاهدهم على مواصلة الطريق".

وأشار بدران إلى أن المقاومة تعرف دروب فلسطين، وقد خبر العدو رجالها الأبطال في القدس و"تل أبيب" و"بئر السبع".

ولفت إلى أن ضربات الاحتلال لا تزيد المقاومة إلا قوة وتمسكا بحقوق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

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