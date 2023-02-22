إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عدة مدن بالضفة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال المواطنين مساء اليوم الأربعاء في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، نتج عنها إصابة عدد من المواطنين بالرصاص، إضافة إلى عدة إصابات بالاختناق.

وقالت مصادر محلية إن شابان بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وذكرت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل القرية، حيث أصيب أحدهما في القدم، والآخر في منطقة الحوض ووصفت إصابته بالمتوسطة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاثة شبان من قرية دير غسانة، واحتجزتهم داخل مركبتهم، قبل أن تعتقل الشاب معتصم مسحل.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأدت المواجهات إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

أما في بيت لحم أصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص خلال المواجهات التي اندلعت الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوباً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بشظايا الرصاص، وصفت إصابتهم بالطفيفة.