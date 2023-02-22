الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

اعترف جيش الاحتلال، باصابة اثنين من جنوده، اليوم الأربعاء، برصاص المقاومة خلال الاشتباكات التي وقعت في نابلس .

وبحسب صحيفة معاريف العبرية فقد أصيب جنديين إسرائيليين في الاشتباكات العنيفة التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس.