الاحتلال يعترف بإصابة اثنين من جنوده في نابلس

اعترف جيش الاحتلال، باصابة اثنين من جنوده، اليوم الأربعاء، برصاص المقاومة خلال الاشتباكات التي وقعت في نابلس .
وبحسب صحيفة معاريف العبرية فقد أصيب جنديين إسرائيليين في الاشتباكات العنيفة التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس.
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22 شباط / فبراير 2023 09:29
الداخل المحتل- وكالة الرأي:
اعترف جيش الاحتلال، باصابة اثنين من جنوده، اليوم الأربعاء، برصاص المقاومة خلال الاشتباكات التي وقعت في نابلس .
وبحسب صحيفة معاريف العبرية فقد أصيب جنديين إسرائيليين في الاشتباكات العنيفة التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس.