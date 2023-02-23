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قبل نحو أسبوعين

استشهاد شاب من جنين متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين

23 شباط / فبراير 2023 08:15

الشهيد محمد أبو صباح
الشهيد محمد أبو صباح

جنين – وكالة الرأي:

استشهد، فجر اليوم الخميس، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوعين.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بأن الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (29 عاما)، استشهد متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.

وباستشهاد الشاب أبو صباح، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 63 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (63 شهيدا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.

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