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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

23 شباط / فبراير 2023 08:16

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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